16 Июня 2017 19:11

Киевской мэрией в два раза повышен тариф на услуги по содержанию многоквартирных домов, а также придомовых территорий.

Если ранее размер оплаты составлял от 3 до 5 гривен за квадратный метр (от 8 до 10 центов), то новый тариф будет равен 6 с половиной гривнам (свыше 20 центов).

Нововведение коснется более 8 тысяч домов украинской столицы, жилой фонд Киева в целом насчитывает около 11 тысяч многоквартирных жилых домов.

С марта на Украине в очередной раз повысили размеры оплаты электроэнергии. Граждане и предприятия стали платить на 26 % больше. Предыдущее повышение тарифов на электричество власти Украины производили в 2016 году. Повышение тарифов на коммунальные услуги является одним из условий МВФ для процесса предоставления финансовой поддержки Киеву.