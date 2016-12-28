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Киев сообщил о получении второго, заключительно транша ЕС
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28 Декабря 2016 07:07

Киев сообщил о получении второго, заключительно транша ЕС

Его сумма - более 55 миллионов евро. Как отмечается в заявлении Минфина страны, Еврокомиссия предоставила средства по результатам оценки проведения на Украине реформ. В частности, речь шла о борьбе с коррупцией и управлении госфинансами. По информации ведомства, эти деньги, как и первая часть транша, направят на финансирование расходов общего фонда госбюджета.

 

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