В мире
28 Декабря 2016 07:07
Киев сообщил о получении второго, заключительно транша ЕС
Его сумма - более 55 миллионов евро. Как отмечается в заявлении Минфина страны, Еврокомиссия предоставила средства по результатам оценки проведения на Украине реформ. В частности, речь шла о борьбе с коррупцией и управлении госфинансами. По информации ведомства, эти деньги, как и первая часть транша, направят на финансирование расходов общего фонда госбюджета.
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