Киев готов передать более 200 человек в рамках обмена пленными в Донбассе

25 Мая 2017 21:10

Это заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. По его словам, президент Украины Петр Порошенко готов подписать соответствующий документ, причем - в кратчайшие сроки. К совершению обмена пленными в формате "всех на всех" неоднократно призывали и постоянные участники минской контактной группы по урегулированию украинского конфликта.

В середине мая спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик анонсировал "большой обмен" ввиду успешного запуска механизма верификации лиц, удерживаемых из-за конфликта. Вопрос освобождения пленных обсуждался в Минске и накануне. На данный момент стороны прорабатывают конкретные списки.