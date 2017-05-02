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Художник из США рисует картины солнечным светом
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2 Мая 2017 09:06

Художник из США рисует картины солнечным светом

Удивительные картины солнечным светом рисует художник Майкл Пападакис из США. С помощью увеличительного стекла мужчина посылает лучи на деревянную поверхность, которые прожигают материал и таким образом создают картины. Образы очень разные. Это романтические сцены, кадры из сельской жизни, изображения собак.

  

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