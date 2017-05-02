Художник из США рисует картины солнечным светом

2 Мая 2017 09:06

Удивительные картины солнечным светом рисует художник Майкл Пападакис из США. С помощью увеличительного стекла мужчина посылает лучи на деревянную поверхность, которые прожигают материал и таким образом создают картины. Образы очень разные. Это романтические сцены, кадры из сельской жизни, изображения собак.