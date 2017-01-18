Холода добрались до африканского континента

18 Января 2017 15:15

В некоторых районах Туниса и Алжира высота сугробов достигает метра. Техника не успевает справляться с расчисткой снега. Дороги закрыты. В Тунисе в ДТП из-за погодных условий погибли семь человек, еще 53 пострадали. Синоптики предупреждают, к концу недели в горных районах может похолодать до минус семи. Людей просят ограничить время пребывания на улице. Однако многие из местных жителей рады таким сюрпризам погоды - снег здесь редкость.