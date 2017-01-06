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Хиллари Клинтон хочет побороться за пост мэра Нью-Йорка
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7 Января 2017 15:06

Хиллари Клинтон хочет побороться за пост мэра Нью-Йорка

Об этом она сообщила  на встрече с руководством партии. Ранее экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу на выборах президента США. Также издание New York Daily сообщает, что многие сторонники призывают Клинтон  вернуться в политику. Выборы мэра Нью-Йорка состоятся 7 ноября.

 

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