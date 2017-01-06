Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Харбин принимает международный фестиваль льда и снега
В мире
RSS
Харбин принимает международный фестиваль льда и снега
Скачать Поделиться

6 Января 2017 07:17

Харбин принимает международный фестиваль льда и снега

Несколько месяцев там будут проходить более 100 мероприятий, посвященных зимнему туризму, искусству и моде, а также экономике, торговле и спорту. В этом году фестиваль посвятили теме  "Жемчужина на короне изо льда и снега - Харбин". Гостей мероприятия ждет  выставка ледяных фонарей, зимняя рыбалка и даже снежная свадьба. Харбинский фестиваль - один из четырех  крупнейших в мире такого рода.  В их число входят японский фестиваль снега в Саппоро, канадский зимний карнавал в Квебеке, а также норвежский лыжный фестиваль.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =