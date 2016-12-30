Каждый второй украинец надеется, что страна станет членом Евросоюза

29 Декабря 2016 12:05

При этом около 30 процентов уже не питают иллюзий на сей счет. Таковы результаты опроса Украинского института будущего. Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил: "Лучшее, что Брюссель может предложить Киеву - присоединиться к общему рынку стран Евросоюза при выполнении ряда условий". Украинцы считают, что ситуация в самой республике ухудшилась. По данным социсследования, самые негативные изменения в Украине произошли в уровне цен и тарифов. Далее следуют экономическое положение страны и уровень стабильности.