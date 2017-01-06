3 Января 2017 09:11

Млекопитающие, птицы, рептилии - они исчезают в тысячу раз быстрее естественного уровня. Специалисты утверждают, если эти темпы сохранятся или ускорятся, то число вымирающих в следующие десятилетия будет исчисляться миллионами. А это негативно скажется на экологии и стабильности всей экосистемы Земли.

Рассказывает Татьяна Волкова.

Прошедший год был непростым для обитателей царства животных - климатические изменения, вырубка лесов и браконьерство тяжело сказались на флоре и фауне. Ученые бьют тревогу - каждый год все большее количество видов оказывается на грани исчезновения. К примеру, не так давно жирафы были в зоне минимального риска, а сегодня они уже - под угрозой вымирания.

Алекс Мотуко, сотрудник национального парка Найроби: "Люди осваивают новые территории под сельское хозяйство. Из-за этого жирафы начинают погибать - им не хватает пищи. Помимо этого есть еще и браконьеры".

Тем не менее власти многих стран не опускают руки и делают все возможное для спасения братьев наших меньших. В борьбе с браконьерами все меры хороши - ужесточение законодательства, штрафы и помощь местных жителей. А для сохранения некоторых видов нужны радикальные меры - слонов переселяют в другие резервации, а крайне редких носорогов вообще охраняют целые отряды вооруженных военных.

Джакиз Фламанд, ветеринар: "Цены за рог и бивни настолько велики, что браконьеры готовы пойти на любой риск ради наживы".

К счастью, все чаще с каждым годом именно защитники дикой природы выходят победителями в борьбе с нелегальными охотниками. Прибегают и к техническим средствам - ночью за слонами и носорогами следят дроны. Летательный аппарат с легкостью обнаруживает браконьеров, а дальше в дело вступает отряд полиции, который задерживает преступников. Днем за передвижением животных следят специальные радиомаячки.

Если в Африке сражаются с браконьерами, то в Греции главная проблема - экология. Не так давно один из крупных курортов отказался от пластика.

Ангелос Аргириу, заместитель мэра о. Алонисоса: "К нашему удивлению, большинство местных магазинов отказались от использования пластиковых пакетов. Не подумайте, что мы навязали всем хлопковые сумки. Нет. Мы предложили альтернативу, а покупатели ее поддержали. Итог? На острове и не осталось пластиковых пакетов".

Решение кажется незначительным, а вот для местного водного заповедника оно принесло внушительный результат - численность морских тюленей начала увеличиваться. Просто небывалый успех.

Не так давно ученые зафиксировали рост популяции снежных леопардов. До недавнего времени вид считался вымирающим, однако ситуация изменилась - хищные кошки вновь заселяют горы Центральной Азии. Помимо белого окраса животные обладают почти человеческой особенностью - природной застенчивостью. Не стоит и говорить, что туристы в восторге от них.

Несомненно, охранять окружающую среду - трудная задача, многие проблемы никуда не исчезнут, но эксперты и статистика сходятся в одном - положительный результат есть и он заметен.