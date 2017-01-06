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Католики сегодня отмечают праздник трех королей или Богоявление
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6 Января 2017 09:07

Католики сегодня отмечают праздник трех королей или Богоявление

В некоторых странах Европы это выходной день. В Испании прихода трех царей-волхвов  маленькие дети ждут больше, чем Санта-Клауса, потому что именно они приносят долгожданные подарки. В этом году костюмированные представления и шествия проходят в условиях усиленных мер безопасности. Власти Мадрида и Барселоны запретили на сутки движение грузовиков весом более 3 с половиной тонн. Такие меры предприняли впервые в связи с терактами в Ницце и Берлине.

 

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