Католики сегодня отмечают праздник трех королей или Богоявление

6 Января 2017 09:07

В некоторых странах Европы это выходной день. В Испании прихода трех царей-волхвов маленькие дети ждут больше, чем Санта-Клауса, потому что именно они приносят долгожданные подарки. В этом году костюмированные представления и шествия проходят в условиях усиленных мер безопасности. Власти Мадрида и Барселоны запретили на сутки движение грузовиков весом более 3 с половиной тонн. Такие меры предприняли впервые в связи с терактами в Ницце и Берлине.