Катар на грани продовольственной катастрофы из-за блокады

7 Июня 2017 07:07

Жители в панике скупают продукты. Полки практически опустели. Государство сильно зависит от импорта - это касается даже питьевой воды.

Напомним, страны Аравийского полуострова объявили о разрыве дипломатических отношений с официальной Дохой. Одной из причин дипломатического скандала называется миллиард долларов, выплаченный властями страны террористам в качестве выкупа. Сразу несколько авиакомпаний прекратили полеты в Доху. Курс национальной валюты опустился до самой низкой отметки за последние восемь лет. Как пишут СМИ Саудовской Аравии, Катару выдвинут ультиматум. Для того чтобы избавиться от обвинений в поддержке терроризма, Доха должна разорвать дипотношения с Ираном, выдворить всех членов движений "Братья-мусульмане" и ХАМАС, заморозить их счета. Это лишь часть условий, на выполнение которых отводятся сутки.