10 Января 2017 07:11

Канцлер Германии хочет ускорить отправку на родину мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища после атаки в Берлине. Напомним, в конце декабря уроженец Туниса - Анис Амри направил грузовик в толпу. Тогда погибли 12 человек. На съезде профобъединения "Немецкий союз чиновников" Ангела Меркель призвала предпринять все усилия, чтобы получившие убежище мигранты интегрировались в общество, а остальные покинули страну. Кроме того, она назвала оправданной операцию немецкой полиции в Кельне, где в новогоднюю ночь в центр города не допустили молодых людей - выходцев из стран Северной Африки.