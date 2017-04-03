Кандидаты на пост президента Франции примут участие в больших теледебатах

4 Апреля 2017 07:11

Все 11 кандидатов на пост президента Франции сегодня примут участие в больших теледебатах. До выборов - менее трех недель. Ситуация на политическом поле страны остается интригующей. Стабильна позиция главы "Национального фронта" Марин Ле Пен. Ее главный соперник - лидер партии "Вперед!" Эмманюэль Макрон.