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Кандидаты на пост президента Франции примут участие в больших теледебатах
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4 Апреля 2017 07:11

Кандидаты на пост президента Франции примут участие в больших теледебатах

Все 11 кандидатов на пост президента Франции сегодня примут участие в больших теледебатах. До выборов - менее трех недель. Ситуация на политическом поле страны остается интригующей. Стабильна позиция главы "Национального фронта" Марин Ле Пен. Ее главный соперник - лидер партии "Вперед!" Эмманюэль Макрон.

 

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