Кандидат в президенты Франции призвал ввести квоты на мигрантов

12 Января 2017 07:16

Франсуа Фийон считает, что страна должна сама решать, сколько людей ежегодно может принять. Представитель правоцентристской партии также заявил, что выступает против выхода Франции из Евросоюза, но будет настаивать на ужесточении миграционной политики для "предотвращения угрозы со стороны исламистов". Кроме того, он предложил отказаться от социальных пособий мигрантам, которые прожили в стране легально менее двух лет. Социалисты уже успели обвинить Фийона в попытке расколоть общество. Напомним, первый тур президентских выборов во Франции состоится в апреле.