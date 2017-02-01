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Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен оказалась в центре финансового скандала
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1 Февраля 2017 07:16

Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен оказалась в центре финансового скандала

Европарламент обвинил лидера "Национального фронта" в растрате госбюджета. В Страсбурге уверены, что Ле Пен потратила 340 тысяч евро на зарплату двум фиктивным сотрудникам. Политик отказалась возмещать деньги, посчитав решение бездоказательным. Напомним, ранее в аналогичном преступлении обвинили другого кандидата в Президенты Франции - правоцентриста Франсуа Фийона.
  

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