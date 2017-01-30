Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Канада усиливает меры безопасности
В мире
RSS
Канада усиливает меры безопасности
Скачать Поделиться

30 Января 2017 19:05

Канада усиливает меры безопасности

Канада усиливает меры безопасности после бойни в мусульманском центре Квебека. Трое нападавших в капюшонах и масках ворвались в здание во время вечерней молитвы и открыли беспорядочный огонь. В здании находилось более 50-ти человек. Погибли шестеро, около двух десятков получили ранения. Все произошедшее власти страны квалифицировали как теракт. Двое подозреваемых под стражей. В Квебеке, как объявлено, в ближайшее время пройдут акции против терроризма.

  

Другие новости

Крупное ДТП во Франции Буйное ДТЗ у Францыі 30.01.2017 15:05 / В мире Крупное ДТП во Франции
Из цирка сбежал артист З цырка збег артыст 30.01.2017 09:04 / В мире Из цирка сбежал артист
ЧП на востоке Малайзии Надзвычайнае здарэнне на ўсходзе Малайзіі 30.01.2017 07:06 / В мире ЧП на востоке Малайзии

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =