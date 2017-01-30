30 Января 2017 19:05

Канада усиливает меры безопасности после бойни в мусульманском центре Квебека. Трое нападавших в капюшонах и масках ворвались в здание во время вечерней молитвы и открыли беспорядочный огонь. В здании находилось более 50-ти человек. Погибли шестеро, около двух десятков получили ранения. Все произошедшее власти страны квалифицировали как теракт. Двое подозреваемых под стражей. В Квебеке, как объявлено, в ближайшее время пройдут акции против терроризма.