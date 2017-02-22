Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Канада намерена принять нелегальных мигрантов, которые покинут США
В мире
RSS
Канада намерена принять нелегальных мигрантов, которые покинут США
Скачать Поделиться

22 Февраля 2017 07:09

Канада намерена принять нелегальных мигрантов, которые покинут США

Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. По его словам, в Канаде знают, что власти помогают людям, которые ищут безопасности. Он добавил, что будет придерживаться баланса между строгостью системы и приемом людей, которые нуждаются в помощи. Отметим, поток беженцев из США в Канаду заметно вырос после появления иммиграционного указа Дональда Трампа.

  

Другие новости

Коррида по-американски Карыда па-амерыканску 22.02.2017 09:09 / В мире Коррида по-американски
ЧП в Барселоне Надзвычайнае здарэнне ў Барселоне 21.02.2017 19:12 / В мире ЧП в Барселоне

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =