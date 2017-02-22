Канада намерена принять нелегальных мигрантов, которые покинут США

22 Февраля 2017 07:09

Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. По его словам, в Канаде знают, что власти помогают людям, которые ищут безопасности. Он добавил, что будет придерживаться баланса между строгостью системы и приемом людей, которые нуждаются в помощи. Отметим, поток беженцев из США в Канаду заметно вырос после появления иммиграционного указа Дональда Трампа.