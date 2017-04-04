Камере видеонаблюдения удалось запечатлеть нестандартное поведение барсука

4 Апреля 2017 19:21

Американским ученым с помощью камер видеонаблюдения удалось запечатлеть нестандартное поведение одного из местных животных: барсук весом около 9-ти килограммов в одиночку закопал труп теленка, который оставили исследователи. Целью ученых было изучение местных видов падальщиков - орлов и койотов, однако в планы ученых вмешался барсук. Несмотря на свой преимущественно ночной образ жизни, животное трудилось и ночью, и днем, пока труп не был полностью скрыт под землей. Оказалось, что барсуки - настоящие санитары пустыни. Видеоролик облетел весь англоязычный Интернет.