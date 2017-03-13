Калифорнийская пустыня зацвела впервые за 20 лет

14 Марта 2017 07:15

Тысячи американцев спешат в Южную Калифорнию, чтобы увидеть распустившиеся здесь дикие цветы. После обильных зимних дождей в природном заповеднике в пустыне Колорадо бутонов больше, чем обычно. Если погода останется мягкой, цветы в пустыне можно будет наблюдать до середины марта.