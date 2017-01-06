Калифорнийская Пасадина порадовала жителей и туристов шикарным Парадом роз

3 Января 2017 09:13

Украшенные цветами платформы - это миллионы соцветий. От шести до восьми сотен тысяч бутонов на каждой конструкции. И вся эта красота движется под звуки оркестра. Кстати, отбор музыкантов завершается за 14 месяцев до красочного шествия, чтобы идеально подготовиться к нему. Протяженность маршрута - 8 километров.