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Калифорнийская Пасадина порадовала жителей и туристов шикарным Парадом роз
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3 Января 2017 09:13

Калифорнийская Пасадина порадовала жителей и туристов шикарным Парадом роз

Украшенные цветами платформы - это миллионы соцветий.  От шести до восьми сотен тысяч бутонов на каждой конструкции. И  вся эта красота движется под звуки оркестра.   Кстати, отбор музыкантов завершается  за 14  месяцев до красочного шествия, чтобы идеально подготовиться к нему.   Протяженность маршрута - 8   километров.

 

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