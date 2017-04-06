Как отреагировал мир на удар США по Сирии

7 Апреля 2017 12:01

7 человек погибли, еще 7 пострадали в результате ракетного удара США по авиабазе в Сирии. Как утверждают власти провинции Хомс, после обстрела начался пожар. По некоторым данным, среди жертв и мирные жители, живущие в деревне неподалеку от базы. Отметим, американские военные впервые за 6 лет с начала военного противостояния в Сирии применили крылатые ракеты. В ночь на пятницу, с двух эсминцев в Средиземном море по аэродрому в Хомсе они выпустили 59 "Томагавков". По мнению Вашингтона, именно с этого места были совершены химатаки в провинции Идлиб.

Дональд Трамп, Президент США:

"Сегодня я отдал приказ нанести прицельный военный удар по авиабазе в Сирии, с которой была осуществлена химическая атака. Предотвращение и сдерживание распространения и использования смертоносного химического оружия - в интересах национальной безопасности США. Сегодня я призываю все цивилизованные нации присоединиться к нам в стремлении покончить с резней и кровопролитием в Сирии".

Кроме того, Дональд Трамп добавил, что удары могут повториться в случае необходимости. Новости о ракетных обстрелах США на сирийском аэродроме вызвали смешанные эмоции как в самих Штатах, так и в других странах.

"Я не думаю, что это действительно отличная идея начать боевую кампанию непосредственно против Асада. Возможно, есть другой способ получить мирное разрешение. Я уверен, что это событие может привести к осложнению ситуации в данном районе".

Губернатор сирийской провинции Хомс в телефонном интервью сирийскому телевидению заявил, что американские ракетные удары не помешают сирийскому правительству бороться с терроризмом.

Талал Барази, губернатор провинции Хомс:

"Это нападение не отговорит нас от продолжения борьбы с терроризмом".

О поддержке решения Трампа заявила Британия, Израиль, Япония, Саудовская Аравия, Австралия и Турция. Решительно осудили его действия Иран и Россия. Кремль отметил, что этот шаг является агрессией против суверенного государства, которая нанесла ущерб как российско-американским отношениям, так и общей борьбе с терроризмом. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что руководству США следовало дождаться результатов международного расследования. А испанская газета El Pais назвала решение Трампа нанести удар по авиабазе в Сирии "непредсказуемым, жестким и противоречащим его официальной доктрине" ходом.