7 Марта 2017 21:15

Что же касается ситуации в самой единой Европе, то сейчас она шагает не в ногу. Такой тезис озвучили лидеры Франции, Германии, Испании и Италии на мини-саммите в Версале. На фоне выхода Великобритании из Евросоюза политики сошлись во мнении, что требования ЕС не должны быть одинаковыми для всех государств сообщества. Другими словами, страны, которые могут развиваться быстрее, должны делать это без оглядки на отстающих. В то же время нежелательно, чтобы государства-аутсайдеры мешали такой эволюции или покидали европейский проект, подрывая его авторитет. Как четверка лидеров предлагает изменить ЕС и нужны ли Евросоюзу реформы? Юрий Козлов продолжит.

Встреча лидеров четырех самых развитых стран ЕС, исключая, конечно же, занятую Брекситом Великобританию, стала прологом к большому саммиту глав государств сообщества в Риме. 25 марта в итальянской столице пройдет юбилейный форум руководителей государств сообщества. Он будет посвящен 60-летию Римского договора, который и заложил основы европейского единства. Хороший повод подвести итоги и поговорить о будущем.

Пока будущее союза видится главам Франции, Германии, Испании и Италии довольно туманным. В Версале президент Пятой республики очертил четыре главных вызова единой Европе. Это экономические проблемы, рост популистских настроений, миграционный кризис и угроза терроризма. Лучшим решением этих проблем политики называют так называемый план Юнкера. Ранее глава Еврокомиссии представил программный документ о развитии Евросоюза. Один из пунктов плана гласит: в Брюсселе должны признать, что у разных стран ЕС разный уровень развития, разный потенциал и разные цели.

Франсуа Олланд, Президент Франции: "Первое, что мы должны сделать – обеспечить собственную безопасность. Даже в рамках Североатлантического альянса мы можем сделать еще больший вклад в эту сферу. Также мы должны извлечь уроки из Брексита, если хотим, чтобы Европа оставалась единой в ближайшие годы. Мы должны быть достаточно сплоченными, чтобы нас уважали. Вот почему я призываю к новым формам сотрудничества. Дифференцированного сотрудничества. То есть некоторые страны могут идти быстрее и дальше других в некоторых областях, но это не должно означать санкций или штрафов в отношении отстающих".

Четверка лидеров предлагает кардинально изменить политику взаимоотношений внутри ЕС. Обязательными и унифицированными останутся, пожалуй, лишь требования в сфере безопасности - она превыше всего. Страны сообщества будут координировать и наращивать оборонные расходы, актуален и проект единой европейской армии.

А вот в экономике Олланд, Меркель, Рахой и Джентилони предлагают серьезные послабления. К примеру, притормозить процесс гармонизации налоговых законодательств или даже формировать отдельный бюджет для зоны евро, предоставив в то же время больше финансовых полномочий государствам, не входящим в валютный союз, вроде Польши, Дании, Чехии. То есть, кто хочет - тот интегрируется, кто не хочет - не мешает другим.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ: "Мы должны иметь мужество признать, что некоторые страны продвигаются в ряде областей быстрее, чем другие. Такое многоскоростное сотрудничество должно, конечно, оставаться открытым для тех, кто немного отстает. Главное условие – способность и желание двигаться вперед".

Необходимость реформ, по мнению руководства четырех ведущих стран ЕС, вызвана политикой трех стран - Великобритании, США и России. Брексит показал, что Европейский союз неидеален, а угроза его распада вполне реальна. Дональд Трамп продолжает намекать, что Брюссель должен сам решать свои проблемы, а Россия в последние годы пытается утвердиться в качестве мировой державы, что в ЕС воспринимают, мягко говоря, неоднозначно.

Мариано Рахой, Премьер-министр Испании: "Мы должны показать европейцам три вещи. Первая, что Евросоюз - это успешный проект. Вторая, что мы собираемся эффективнее и интенсивнее заняться решением проблем наших граждан. И третья, что наше будущее связано с более тесной интеграцией".

Паоло Джентилони, Премьер-министр Италии: "Можно сказать, что наши страны воссоединились здесь. Мы более чем когда-либо убеждены в справедливости европейского проекта. И я думаю, что если бы не ЕС, ситуация в Европе складывалась бы куда более драматично".

Будет ли принят план Олланда-Меркель-Рахоя-Джентилони европейским сообществом, пока сказать сложно. Ранее страны Вышеградской группы (это Польша, Венгрия, Словакия и Чехия) предостерегли ЕС от внутреннего разделения. И действительно, объединение стран, которые идут пусть и по одной дороге, но с разной скоростью, сложно назвать полноценным союзом. В любом случае, говорят эксперты, успех идеи зависит от способов и качества ее реализации. Какими они будут, европейские лидеры уже в полном составе решат 25 марта на юбилейном саммите в Риме.