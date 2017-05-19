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Кабинет Министров Японии одобрил законопроект, который позволит императору отречься от престола
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20 Мая 2017 09:14

Кабинет Министров Японии одобрил законопроект, который позволит императору отречься от престола

Кабинет Министров Японии одобрил законопроект, который позволит императору Акихито отречься от престола, что произойдет впервые почти за два столетия. Теперь законопроект будет направлен в парламент. Документ был разработан для 83-летнего императора, который в августе прошлого года выразил желание отойти от дел из-за преклонного возраста. Преемником его станет 57-летний наследный принц Нарухито. Дальнейшего отречения императоров от престола при жизни законопроект не предусматривает. По действующему законодательству, они находятся на троне пожизненно.

  

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