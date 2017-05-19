Кабинет Министров Японии одобрил законопроект, который позволит императору отречься от престола

20 Мая 2017 09:14

Кабинет Министров Японии одобрил законопроект, который позволит императору Акихито отречься от престола, что произойдет впервые почти за два столетия. Теперь законопроект будет направлен в парламент. Документ был разработан для 83-летнего императора, который в августе прошлого года выразил желание отойти от дел из-за преклонного возраста. Преемником его станет 57-летний наследный принц Нарухито. Дальнейшего отречения императоров от престола при жизни законопроект не предусматривает. По действующему законодательству, они находятся на троне пожизненно.