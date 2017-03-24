К Австралии приближается сильный тропический циклон

26 Марта 2017 12:04

На время покинуть свои дома власти штата Квинсленд призывают жителей северных прибрежных районов. Для оказания помощи при эвакуации направили свыше тысячи сотрудников спасательных служб. В операции задействованы и военнослужащие. Циклон "Дебби" сейчас находится в океане примерно в 500 километрах от побережья Австралии. Он медленно движется в сторону континента. По данным метеорологов, в ближайшие сутки сила циклона может возрасти до наивысшей 5-й категории.