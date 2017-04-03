Известный режиссер и драматург Марк Розовский отмечает юбилей

3 Апреля 2017 12:14

С 80-летием народного артиста России поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Творческий путь Розовского начался еще в 50-ых. За это время мастер поставил около 200 спектаклей и стал единственным советским композитором, чей мюзикл "История лошади" исполнялся на Бродвее. Под его руководством московский театр "У Никитских ворот" многие годы радует зрителей яркими проектами и постановками. Сегодня юбиляр представит на сцене спектакль "Папа, мама, я и Сталин", в основу которого легла биография Розовского. В этой работе мэтр выступает в двух ипостасях - автора пьесы и режиссера.