Израильская армия нанесла ракетный удар по военному аэродрому в окрестностях столицы Дамаска

13 Января 2017 19:05

По сообщению командования сирийской армии, ракеты были выпущены из района Тивериадского озера на севере Израиля. Взрывы прогремели рядом с аэропортом военно-воздушной базы в Эль-Мезза на западной окраине Дамаска. После взрывов в районе аэропорта начался пожар. В результате ракетной атаки был уничтожен склад боеприпасов. Сирийские военные назвали произошедшее вопиющим актом и предупредили Израиль о возможных ответных мерах. Израильские власти пока никак не комментируют ситуацию.