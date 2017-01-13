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Израильская армия нанесла ракетный удар по военному аэродрому в окрестностях столицы Дамаска
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13 Января 2017 19:05

Израильская армия нанесла ракетный удар по военному аэродрому в окрестностях столицы Дамаска

По сообщению командования сирийской армии, ракеты были выпущены из района Тивериадского озера на севере Израиля. Взрывы прогремели рядом с аэропортом военно-воздушной базы в Эль-Мезза на западной окраине Дамаска. После взрывов в районе аэропорта начался пожар. В результате ракетной атаки был уничтожен склад боеприпасов. Сирийские военные назвали произошедшее вопиющим актом и предупредили Израиль о возможных ответных мерах. Израильские власти пока никак не комментируют ситуацию.

 

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