Избранный президент Сербии принес присягу перед парламентом республики

31 Мая 2017 15:06

Александр Вучич впервые в истории страны поклялся на самом древнем памятнике кириллической письменности - Мирославовом Евангелии. Напомним, Вучич одержал победу на выборах 2 апреля, набрав более 55 % голосов. Президент в Сербии избирается на пятилетний срок. У здания Скупщины собралось несколько тысяч человек, они приветствовали Вучича овациями. В своей речи, обращенной к народу, новый президент отметил, что Сербия намерена развивать дружеские отношения с Россией.