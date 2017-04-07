Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Из жизни ушел известный советский космонавт Георгий Гречко
В мире
RSS
Из жизни ушел известный советский космонавт Георгий Гречко
Скачать Поделиться

8 Апреля 2017 15:06

Из жизни ушел известный советский космонавт Георгий Гречко

Он скончался минувшей ночью от сердечной недостаточности в возрасте 85 лет. Георгий Гречко трижды летал в космос – в 1975, 78 и 85 годах. Последний полет он совершил в возрасте 54 лет. Космонавт - дважды Герой Советского Союза. С мая 1986 он работал в Институте физики биосферы РАН, а также был мастером автоспорта.

  

Другие новости

Теракт в Стокгольме Тэракт у Стакгольме 07.04.2017 21:16 / В мире Теракт в Стокгольме

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =