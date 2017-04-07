Из жизни ушел известный советский космонавт Георгий Гречко

8 Апреля 2017 15:06

Он скончался минувшей ночью от сердечной недостаточности в возрасте 85 лет. Георгий Гречко трижды летал в космос – в 1975, 78 и 85 годах. Последний полет он совершил в возрасте 54 лет. Космонавт - дважды Герой Советского Союза. С мая 1986 он работал в Институте физики биосферы РАН, а также был мастером автоспорта.