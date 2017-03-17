Из-за взрыва бытового газа в Брюсселе обрушились 2 жилых дома

В мире
19 Марта 2017 12:02
Из-за взрыва бытового газа в Брюсселе обрушились 2 жилых домаПосле начался пожар, который удалось потушить только спустя 2 часа. Пострадали 7 человек. Взрыв был настолько сильным, что разрушил даже примыкающий соседний дом. Под его обломками нашли погибшего мужчину. Ранены 2-летний ребенок и 15-летний подросток. Все пострадавшие сейчас в больнице. Медики делают все возможное для спасения их жизней.
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