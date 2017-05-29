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Из-за угрозы взрыва в Берлине эвакуированы жители нескольких кварталов
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29 Мая 2017 15:04

Из-за угрозы взрыва в Берлине эвакуированы жители нескольких кварталов

ЧП в Берлине: из-за угрозы взрыва несколько кварталов в районе Шенеберг были оцеплены полицией, жители - эвакуированы. Подозрительный автомобиль с канистрой и неизвестным устройством с торчащими проводами на заднем сидении обнаружил патруль. При этом на машине были установлены номерные знаки, ранее украденные с другого транспортного средства. Автомобиль обследовал робот-сапер - бомбу он не обнаружил. К настоящему моменту удалось найти и задержать владельца машины. Его допрашивают.

  

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