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Из-за сильного наводнения в Иране погиб 41 человек
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17 Апреля 2017 08:03

Из-за сильного наводнения в Иране погиб 41 человек

Из-за сильного наводнения в Иране погиб 41 человек, еще 22 пропали без вести. Мощные ливни на северо-западе страны не прекращаются - здесь реки вышли из берегов. Вода смыла мосты и разрушила коммуникации, мощные потоки повредили сотни автомобилей. В пострадавших районах объявлен режим чрезвычайной ситуации, продолжается спасательная операция.

  

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