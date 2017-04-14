17 Апреля 2017 08:03

Из-за сильного наводнения в Иране погиб 41 человек, еще 22 пропали без вести. Мощные ливни на северо-западе страны не прекращаются - здесь реки вышли из берегов. Вода смыла мосты и разрушила коммуникации, мощные потоки повредили сотни автомобилей. В пострадавших районах объявлен режим чрезвычайной ситуации, продолжается спасательная операция.