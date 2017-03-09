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Из-за обрушения моста в Италии погибли два человека
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10 Марта 2017 09:05

Из-за обрушения моста в Италии погибли два человека

В провинции Анкона в Италии погибли два человека, еще двое получили травмы из-за обрушения моста на трассе, пролегающей вдоль Адриатического моря. Сам мост был временно закрыт. До ЧП на нем проводили ремонтные работы. В момент обрушения под мостом проезжал легковой автомобиль, в салоне которого находились мужчина и женщина. Они погибли на месте. Пострадали и двое работников – граждане Румынии. Они госпитализированы, их состояние некритическое.

  

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