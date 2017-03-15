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Из-за мощных снегопадов и метелей на восточном побережье США погибли 4 человека
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15 Марта 2017 07:18

Из-за мощных снегопадов и метелей на восточном побережье США погибли 4 человека

Одной из жертв стал водитель снегоуборочной машины. В нее на железнодорожном переезде врезался снегоуборочный поезд. До этого трое погибли в Милуоки и Гилфорде. Стихия спровоцировала множество ДТП в США. В Чикаго в двух авариях столкнулись 34 машины. Семеро пассажиров госпитализированы. Закрыты многие школы и магазины, аэропорты отменили десятки тысяч авиарейсов.
  

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