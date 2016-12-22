Из-за мощного наводнения во Вьетнаме погибли не менее 24-х человек

19 Декабря 2016 15:08

16 пострадали. Сильные ливни обрушились на центральный регион страны еще в начале месяца. При этом ненастье сопровождалось ураганным ветром, который сравнял с землей более трех сотен домов, столько же повредил. Непогода нанесла серьезный урон и сельскохозяйственному сектору: под водой оказались рисовые и зерновые поля, лесонасаждения. Общий ущерб от катастрофы оценивается в 35 миллионов долларов.