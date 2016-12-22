Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Из-за мощного наводнения во Вьетнаме погибли не менее 24-х человек
В мире
RSS
Из-за мощного наводнения во Вьетнаме погибли не менее 24-х человек
Скачать Поделиться

19 Декабря 2016 15:08

Из-за мощного наводнения во Вьетнаме погибли не менее 24-х человек

16 пострадали. Сильные ливни обрушились на центральный регион страны еще в начале месяца. При этом ненастье сопровождалось ураганным ветром, который  сравнял с землей более  трех сотен домов, столько же повредил. Непогода нанесла серьезный урон и сельскохозяйственному сектору: под водой оказались рисовые и зерновые  поля,  лесонасаждения. Общий ущерб от катастрофы оценивается в 35 миллионов долларов. 
 

Другие новости

Точно в лунку Дакладна ў лунку 21.12.2016 09:07 / В мире Точно в лунку

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =