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Из-за гололедицы в Канаде произошло массовое ДТП
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28 Декабря 2016 21:20

Из-за гололедицы в Канаде произошло массовое ДТП

В Канаде из-за гололедицы и плохой видимости произошло массовое ДТП. На скоростной дороге в Онтарио в аварию попали почти 40 автомобилей. Пострадало как минимум 15 человек. Обошлось без серьезных травм

 

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