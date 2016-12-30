Из-за гололедицы в Канаде произошло массовое ДТП

28 Декабря 2016 21:20

В Канаде из-за гололедицы и плохой видимости произошло массовое ДТП. На скоростной дороге в Онтарио в аварию попали почти 40 автомобилей. Пострадало как минимум 15 человек. Обошлось без серьезных травм