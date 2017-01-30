В мире
30 Января 2017 09:04
Из цирка сбежал артист
Жителей сицилийского Палермо взбудоражила новость о том, что по городу прогуливается бенгальский тигр. Оскар, так зовут животное, несколько часов бродил по городским улицам. Все происходило рано утром, однако зрителей собралось немало. Чтобы поймать хищника, полиция перекрыла одну из улиц. Усыпить животное удалось с помощью транквилизаторов, подложенных в кусок мяса. В результате никто не пострадал. А артиста вернули обратно в цирк.
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