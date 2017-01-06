Из экономического центра мира - в город любви

4 Января 2017 12:07

20 000 британских финансистов из-за Brexit готовятся к переезду в Париж. Ожидается, что процесс начнется в ближайшие недели. В Пятой республике уже сейчас работают свыше 180 000 финансистов. Французская столица известна тем, что здесь располагается крупнейший рынок облигаций в Европе и второй по величине пул управляющих компаний региона. Напомним, переговоры о выходе Лондона из Евросоюза премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна начать до конца марта.