Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Из экономического центра мира - в город любви
В мире
RSS
Из экономического центра мира - в город любви
Скачать Поделиться

4 Января 2017 12:07

Из экономического центра мира - в город любви

20 000 британских финансистов из-за Brexit  готовятся к переезду в Париж. Ожидается, что процесс начнется в ближайшие недели. В Пятой республике уже сейчас работают свыше 180 000 финансистов. Французская столица известна тем, что здесь располагается крупнейший рынок облигаций в Европе и второй по величине пул управляющих компаний региона. Напомним, переговоры о выходе Лондона из Евросоюза премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна начать до конца марта.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =