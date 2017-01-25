В мире
25 Января 2017 21:06
Итоги переговоров в Астане поддержали в ООН и Вашингтоне"Мы приветствуем действия, которые приведут к устойчивой деэскалации насилия и сократят масштабы страданий в Сирии", - заявил официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер. В ООН в свою очередь рассчитывают, что теперь переговоры по Сирии в Женеве будут максимально представительными. Встреча под эгидой ООН в Швейцарии намечена на 8 февраля.
Двухдневные консультации в Астане, напомним, стали новым этапом в разрешении конфликта – по итогам встреч принят совместный документ России, Ирана и Турции. В нем страны-гаранты объявили о создании механизма контроля за соблюдением перемирия в арабской республике, а также подтвердили намерения не прекращать борьбу с террористами.
Сегодня итоги встречи прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, политический процесс по Сирии продвигается, усилия по разрешению конфликта выходят на новый уровень. Уже известно, что Сергей Лавров встретится с представителями сирийской оппозиции 27 января в Москве.
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