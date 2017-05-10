Итальянской полиции удалось обнаружить связь между боевиками-исламистами и мигрантами из Сомали

10 Мая 2017 19:04

Сотрудники итальянской полиции утверждают, что им удалось обнаружить связь между боевиками-исламистами и 12 мигрантами из Сомали, задержанными минувшей ночью на юге Италии. Лидер группы, по словам следователей, помог двум иностранным боевикам из "Исламского государства" въехать в Италию через Мальту. Все задержанные обвиняются в перевозке мигрантов в северную Европу, в том числе по поддельным документам, и в организации подпольной сети денежных переводов, использовавшейся силами международного терроризма.

С сегодняшнего дня Италия на 20 дней восстановила пограничный контроль на внутренних границах с государствами Шенгенского соглашения в преддверии саммита "Большой семерки" на Сицилии.