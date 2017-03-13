Итальянский Сан-Ремо превратился в рай для любителей цветов

13 Марта 2017 15:11

В курортном городке прошел цветочный карнавал. Темой нынешнего фестиваля стали супергерои из мультфильмов и комиксов. По улицам проследовали бесконечные колонны с платформами, каретами и повозками, украшенные живыми растениями. Участники фестиваля в ярких маскарадных костюмах демонстрировали настоящие произведения искусства из цветов.