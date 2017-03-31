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31 Марта 2017 12:05

Итальянская полиция предотвратила попытку теракта боевиками "Исламского государства"

Арестованы 4 человека. Это мигранты, которые имели вид на жительство в стране. Наблюдение за мужчинами велось еще с прошлого года. За последние несколько месяцев подозреваемые побывали в лагере боевиков в Сирии, подробно изучили инструкции по созданию взрывных устройств, но к моменту ареста не успели получить в свое распоряжение ключевые компоненты бомбы. Предположительно целью атаки был знаменитый мост Риальто в Венеции.