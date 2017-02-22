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Италию охватила забастовка таксистов
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22 Февраля 2017 08:03

Италию охватила забастовка таксистов

Причина - поправки в закон, которые одобрила нижняя палата парламента. Они облегчают работу международных сервисов, в том числе Убера и бьют по доходам классических компаний такси.

Накануне в центре Рима не обошлось без массовых столкновений с полицией. Таксисты начали забрасывать здание парламента бутылками и камнями, стражам порядка пришлось применить силу. Сообщается о десятках раненых и задержанных. Забастовка грозит стать общенациональной. К водителям из столицы присоединяются и коллеги из других крупных городов Италии.

  

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