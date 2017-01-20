Италия. Регион Абруццо. Спасатели продолжают поиск

19 Января 2017 21:15

В это время на юге Италии в регионе Абруццо продолжается непростой поиск тех, кто мог выжить при сходе снежной лавины на горный отель. Спасатели работают внутри здания. Власти Италии выясняют судьбу порядка 30-ти человек, которые находились в отеле. Постояльцы мини-гостиницы подали сигнал бедствия накануне вечером, но позже перестали выходить на связь. Известно, что из-за схода лавины здание сместилось на 10 метров. Вероятно, люди могли погибнуть из-за обрушения крыши. И на этих кадрах видно, что снег пробил крышу гостиницы. Сугробы в буквальном смысле лежат на лестницах и в лобби. Двух человек вывели из отеля живыми. Точно пока известно о трех погибших.

Фабрицио Курчо, глава национальной службы гражданской обороны Италии: "Проводить поисково-спасательную операцию ночью было крайне проблематично. Кроме того, мешала плохая погода. К 4:30 утра мы все-таки добрались до отеля. Это стало возможным только благодаря отваге нашей команды спасателей, столкнувшейся со столь суровыми условиями. Оказавшись на месте происшествия, нам удалось спасти двоих человек. В данный момент мы пытаемся наладить транспортное сообщение".

Высота снега в зоне бедствия достигает нескольких метров. Сход лавины в провинции Абруццо спровоцировало землетрясение. Толчки магнитудой 5,4 произошли накануне утром.

МИД Беларуси поддерживает связь с гражданами нашей страны, которые сейчас находятся в Италии в зоне бедствия - их более 20-ти. Как уточнили в пресс-службе ведомства, никто из белорусов не пострадал.