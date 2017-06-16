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Испанцы изнывают от аномальной жары
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16 Июня 2017 15:14

Испанцы изнывают от аномальной жары

В большинстве регионов температура держится на отметке плюс 43 градуса. В тридцати районах действует оранжевый уровень опасности. Людям не рекомендуют выходить на улицу без головных уборов и питьевой воды. Накануне в Мадриде около 50-ти школьников получили тепловые удары. По данным синоптиков, температура снизится только к воскресенью и только на пару градусов.

  

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