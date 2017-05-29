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Испанские полицейские задержали 14 человек по подозрению в крупном наркотрафике
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30 Мая 2017 09:07

Испанские полицейские задержали 14 человек по подозрению в крупном наркотрафике

Обыски офицеры провели по 25 адресам в Малаге, Барселоне и Аликанте. Во время спецоперации конфискованы более трех миллионов доз и оборудование для производства запрещенных препаратов. Напомним, полтора месяца назад в аэропорту Аликанте спецслужбы Испании перехватили партию нового сильнодействующего наркотика. Общая стоимость товара на черном рынке составляет три с половиной миллиона евро.

  

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