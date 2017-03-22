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Испанская полиция арестовала двоих мужчин недалеко от Барселоны
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22 Марта 2017 09:06

Испанская полиция арестовала двоих мужчин недалеко от Барселоны

Выходцы из Марокко 26 и 37 лет обвиняются в вербовке молодых людей для "Исламского государства". Также задержанных подозревают в пропаганде радикальных взглядов через Интернет.

  

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