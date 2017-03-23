"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

23 Марта 2017 19:14

Новые подробности кровавого теракта в Лондоне. Ответственность за эту атаку взяло на себя "Исламское государство". По этому же делу задержаны восемь подозреваемых. Уже известно, что сам нападавший родился в Британии и в недавнем прошлом привлекал внимание контрразведки. Однако в последнее время подозрений не вызывал. Напомним, в результате теракта в Лондоне погибли четыре человека, ранены 40. Правительство Британии приняло решение выделить в ближайшие годы два с половиной миллиарда фунтов на совершенствование национальной безопасности и разведки. Это слова премьера Терезы Мэй. И, как стало известно, полиция установила личность террориста, устроившего нападение в Лондоне. Его имя - Халид Масуд.