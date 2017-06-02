"Исламское государство" взяло на себя ответственность за субботние теракты в Лондоне

5 Июня 2017 07:05

Как сообщают СМИ, нападение было местью за надпись "Из Манчестера с любовью", которую оставили британские военные на авиабомбе. По подозрению в причастности к атакам задержаны 12 человек, в том числе 4 женщины, один из них уже отпущен. Напомним, в ночь на воскресенье трое вооруженных мужчин на машине протаранили пешеходов на Лондонском мосту, а затем напали с ножами на прохожих. Семь человек погибли, 48 были ранены. Среди жертв - граждане Канады, Франции, Новой Зеландии и Австралии. Террористов ликвидировали.