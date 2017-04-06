"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападения в Астрахани

6 Апреля 2017 21:07

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападения на сотрудников Росгвардии и инспекторов ДПС в Астрахани. Об этом сообщается на сайте, который отслеживает интернет-активность террористов. Нападение на полицейских было совершено 4 апреля в Ленинском районе Астрахани. Преступники несколько раз выстрелили в двух инспекторов ДПС из огнестрельного оружия, а затем завладели их табельным оружием. Погибли двое полицейских. Продолжение история получила сегодня, когда трое сотрудников Росгвардии попытались остановить автомобиль с подозреваемыми. В ответ те открыли огонь по правоохранителям. В итоге трое сотрудников Росгвардии ранены. Преступники были ликвидированы.