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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападения в Астрахани
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6 Апреля 2017 21:07

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападения в Астрахани

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападения на сотрудников Росгвардии и инспекторов ДПС в Астрахани. Об этом сообщается на сайте, который отслеживает интернет-активность террористов. Нападение на полицейских было совершено 4 апреля в Ленинском районе Астрахани. Преступники несколько раз выстрелили в двух инспекторов ДПС из огнестрельного оружия, а затем завладели их табельным оружием. Погибли двое полицейских. Продолжение история получила сегодня, когда трое сотрудников Росгвардии попытались остановить автомобиль с подозреваемыми. В ответ те открыли огонь по правоохранителям. В итоге трое сотрудников Росгвардии ранены. Преступники были ликвидированы.

  

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