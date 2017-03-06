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"Исламское государство" выступило с угрозами в адрес Китая
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6 Марта 2017 12:05

"Исламское государство" выступило с угрозами в адрес Китая

"Исламское государство" впервые в истории выступило с угрозами в адрес Китая. Ролик, который опубликовали террористы, комментирует газета Independent. Видео содержит изображения потоков пламени, а еще кадры обучения уйгурских боевиков, которые отправились на войну в Ирак и Сирию. На арабском языке звучит фраза, что "прольются реки крови". Напомним, в 2015 году ИГ взяло на себя ответственность за убийство китайского заложника.

  

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